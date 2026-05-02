FIGC, un minuto di raccoglimento su tutti i campi per omaggiare Alex Zanardi
TUTTO mercato WEB
Dopo la scomparsa di Alex Zanardi, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi dove si disputeranno delle partite di calcio. Di seguito il comunicato della Federazione:
"La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile