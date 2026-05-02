Bologna, l'omaggio a Zanardi: "Sei partito da Castel Maggiore e hai attraversato il mondo"
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Giornata molto triste quella di oggi, per il mondo dello sport e non solo. Si è spento all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Non sono mancati i messaggi sui social per ricordarlo: tra questi anche quello del Bologna, squadra della sua città.
Di seguito quanto ha scritto il club rossoblù sul suo profilo X: "Sei partito da Castel Maggiore e hai attraversato il mondo. Ci hai insegnato che il coraggio, la forza di volontà e la passione possono superare ogni ostacolo. Addio Alex, e grazie. Il tuo esempio vivrà per sempre".
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