Bologna, l'omaggio a Zanardi: "Sei partito da Castel Maggiore e hai attraversato il mondo"

Giornata molto triste quella di oggi, per il mondo dello sport e non solo. Si è spento all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Non sono mancati i messaggi sui social per ricordarlo: tra questi anche quello del Bologna, squadra della sua città.

Di seguito quanto ha scritto il club rossoblù sul suo profilo X: "Sei partito da Castel Maggiore e hai attraversato il mondo. Ci hai insegnato che il coraggio, la forza di volontà e la passione possono superare ogni ostacolo. Addio Alex, e grazie. Il tuo esempio vivrà per sempre".