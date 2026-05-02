Tommaso Rocchi: "Smettere dopo 35 anni di calcio è stata dura. Infatti non sono stato fermo"

Il passaggio dal campo alla panchina non è mai indolore, e Tommaso Rocchi lo racconta senza filtri. L’ex capitano della Lazio, oggi alla guida della Primavera del Guidonia, ha ripercorso quel momento delicato ai microfoni di Gazzetta Regionale.

“Sicuramente per uno che gioca a calcio da quando ha 4-5 anni e poi si trova dopo 35 anni a smettere non è semplice. Perché a livello soprattutto mentale ti viene a mancare tutto quello che hai sempre fatto, i ritiri, gli allenamenti, un certo tipo di vita, il campo”, ha spiegato Rocchi, sottolineando l’impatto emotivo della fine della carriera.

Una fase complicata, ma affrontata senza restare fermo a lungo:“Quando poi ho smesso però sono stato fermo pochissimo perché dopo sei mesi ho allenato le giovanili della Lazio, ho fatto un anno le telecronache a Sky. Quindi sono rimasto subito nell'ambiente e poi dopo mi sono indirizzato direttamente nel discorso di allenare”.