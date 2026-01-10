Finalmente Baturina. Il croato fa capire perché il Como ha investito 25 milioni per il suo cartellino

Il Como sorride, il Bologna recrimina. La squadra di Fabregas ha agguantato il pareggio contro quella di Italiano grazie alla straordinaria giocata allo scadere di Martin Baturina, talento croato classe 2003 arrivato in estate sulle rive del lago.

Un gol "alla Del Piero", con l'ex Dinamo Zagabria che sfida l'avversario nell'uno contro uno, trova spazio e lascia partire un tiro a giro che si infila all'incrocio dei pali non lasciando scampo a Ravaglia. Uno squillo che il Como, Fabregas e tutti i tifosi aspettavano, dopo l'unica rete segnata in campionato nel largo successo sul Torino di fine novembre.

Il club della famiglia Hartono in estate aveva scelto di puntare fortissimo sul croato, facendolo diventare uno dei primi acquisti della campagna trasferimenti e girando alla Dinamo un assegno da 17 milioni di euro con annessi bonus facilmente raggiungibili per ulteriori 8 milioni. L'impatto col calcio italiano non è stato semplicissimo, il minutaggio non ha mai trovato continuità. Ma ora la sua carriera in Serie A potrebbe prendere una nuova strada. Un gol del genere, decisivo per le sorti del match, può infatti dare carica ed entusiasmo ad un giocatore che ha mostrato talento a più riprese ma anche una discontinuità importante. E in qualche modo spiega anche la scelta estiva del direttore sportivo Ludi di investire 25 milioni di euro per uno dei giovani talenti più chiacchierati d'Europa.