Musah riapre Sassuolo-Atalanta nel finale. Primo gol italiano dell'ex Milan e 2-1
Si riapre nel finale la partita tra Sassuolo e Atalanta, la Dea accorcia sul 2-1 all'89' con il gol di Yunus Musah. Il centrocampista americano, arrivato a Bergamo in estate dal Milan e subentrato nel secondo tempo, raccoglie un cross basso da destra di Zappacosta e, calciando di prima intenzione, non lascia scampo a Muric. Primo gol in Serie A, e in generale nel calcio italiano, per Musah.
