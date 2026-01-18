Fine dell'incubo per Niclas Fullkrug: il tedesco non segnava da nove mesi
Erano 9 mesi che Niclas Fullkrug non trovava la via del gol. L'ultima volta in una partita di Premier League con la maglia del West Ham, in una partita pareggiata 2-2 contro il Bournemouth. Era il 5 aprile 2025. Esperienza londinese da dimenticare per il tedesco, che in un anno e mezzo ha segnato la miseria di tre reti in 29 partite. Esperienza fortemente condizionata dagli infortuni. Il cartellino, ricordiamo, appartiene ancora agli hammers col Milan che si è riservato il diritto di riscatto per 5 milioni di euro. Quella contro il Lecce è stata la quinta presenza per Fullkrug, quarta delle quali da subentrato.
