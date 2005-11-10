Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Vanoli conferma Pellegrino, Rowe e Scalvini out
Niccolò Righi
Si chiude al Franchi il turno infrasettimanale della nona giornata del campionato italiano di Serie A, con la sfida delle 20:45 che mette di fronte la Fiorentina e l'Atalanta. Per entrambe la parola d'ordine è vittoria, con l'obiettivo di provare a rialzarsi da un periodo complicato. Di seguito le scelte di formazione delle due squadre.
Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Beldenti.
Allenatore: Paolo Vanoli.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
A disposizione: Pasalic, Idele, Kamaldeen Sulemana, Scalvini, Plaia, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, Rowe.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Arbitro: La Penna
Assistenti: Bahri / Moro
IC Uomo: Marinelli
VAR: Gariglio
A-VAR: Dionisi