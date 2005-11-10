Vanoli contro le voci di mercato: Joao Mario titolare dopo quasi due mesi. A sinistra

Tra i due litiganti alla fine è il terzo a godere. Il ballottaggio tra Dodo e Valdepenas per prendersi la fascia sinistra della Fiorentina alla fine lo vince Joao Mario. Paolo Vanoli ha scelto di adattare il terzino portoghese per la gara del Franchi contro l’Atalanta, match in programma al Franchi alle 20:45 che chiuderà la nona giornata di Serie A.

Vanoli fa di necessità virtù

Terza gara da titolare in Serie A con la maglia viola per Joao Mario, la prima da quando Vanoli siede in panchina dopo che in precedenza era stato schierato alla prima di campionato all’Olimpico contro la Roma e alla terza al Franchi contro il Torino, a inizio settembre: in entrambe l’occasione era Fabio Grosso l’allenatore. Joao Mario avrà dunque nuovamente una chance per guadagnare minuti e fiducia, con l’obiettivo di dare stabilità ad una difesa che finora in campionato è stata sempre bucata. D’altra parte Valdepenas è uscito molto frastornato dal crash test di San Siro, per questo motivo Vanoli ha scelto di adattare l’ex Juventus in un reparto falcidiato dagli infortuni e primo di Pongracic e Ranieri, oltre che del lungo degente Parisi.

Joao Mario e un futuro in bilico

Chissà che proprio la gara di questa sera per Joao Mario non possa essere anche l’occasione per riscrivere un futuro che ad oggi sembra particolarmente in bilico. Con la promozione in pianta stabile di Jimenez tra i titolari e un progressivo reinserimento nelle rotazioni di Dodo - di cui si vocifera alla fine possa anche rinnovare prima di arrivare a scadenza di contratto - il posto per Joao Mario in squadra è sempre più risicato. Non è escluso che a gennaio la Fiorentina, se il brasiliano dovesse effettivamente rinnovare, possa interrompere il prestito con Joao Mario e rimandarlo alla Juventus. Con il mercato di gennaio che si avvicina e il futuro ancora tutto da scrivere, il portoghese è chiamato a sfruttare ogni minuto per dimostrare di poter essere una risorsa importante per la Fiorentina.