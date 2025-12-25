Il semaforo verde è finalmente arrivato: cosa serve alla Lazio nel mercato di gennaio

La Lazio ha ricevuto la più bella delle notizie che aspettava: finalmente il via libera è arrivato, la COVISOC ha tolto il blocco al mercato in entrata che andava avanti ormai da prima dell'estate scorsa, quella in cui Maurizio Sarri è tornato a sedersi sulla panchina biancoceleste, senza poter suggerire gli acquisti che voleva.

Adesso le cose sono cambiate, alla Lazio è arrivato il semaforo verde per gli acquisti e Lotito e Fabiani hanno subito intenzione di approfittarne, anche per 'placare' i bollenti spiriti del loro allenatore, che più di una volta in sala stampa ha 'rinfacciato' di non essere stato adeguatamente messo a conoscenza degli scenari per tempo. Un primissimo regalo, tra Natale e Capodanno, dovrebbe ricongiungere i percorsi professionali di Sarri e Lorenzo Insigne, dopo il bel periodo a Napoli.

Una Lazio che però non fa acquisti veri e propri da un anno avrà bisogno di altro, oltre a Insigne. E in tal senso infatti cominciano a sommarsi già le piste di mercato e i nomi. Dall'Atalanta, per esempio, piacciono Maldini e Brescianini. Se dovesse partire Tavares sono già stati fatti i nomi di Aaron Martin del Genoa e Fabiano Parisi della Fiorentina per la fascia sinistra, ma nella short list ci sono anche dei centravanti. Perché il Flamengo fa sul serio per Castellanos.