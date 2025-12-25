Juventus, nome nuovo per il centrocampo: nel mirino Morton del Lione. Operazione difficile
Nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com il club bianconero ha messo nel mirino il classe 2002 dell'Olympique Lione Tyler Morton arrivato la scorsa estate dal Liverpool per 10 milioni di euro, più 5 di bonus legati a obiettivi e un 20% sulla futura rivendita a favore dei Reds. Il giocatore inglese piace molto alla dirigenza della Vecchia Signora ma l'operazione è tutt'altro che semplice, visto che Morton è un punto di riferimento per Paulo Fonseca che non vorrebbe certo privarsi del suo centrocampista.
In questa stagione, la sua prima in Francia, il mediano è sceso in campo ben 21 volte tra Coppa nazionale, Ligue 1 ed Europa League, per un totale di 1641 minuti. Difficile dunque che il Lione possa aprire alla cessione a gennaio ma la Juventus ci pensa comunque e nelle prossime settimane potrebbe fare un sondaggio esplorativo per capire se ci potranno essere i margini per trattare.