Live TMW
Fiorentina, calciatore: "Live TMW
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 17:23Serie A
autore Niccolò Righi
18.10.2026 17:23Serie A
Al termine della gara contro il Como, il calciatore della Fiorentina XXX interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Fonte: dall'inviato al Franchi
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