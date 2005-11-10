Pellegrino si sblocca di testa, fa la mitraglia e il Franchi esplode: è già 1-0 tra Fiorentina e Juventus
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Niccolò Righi
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Oggi alle 20:54Serie A
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08.11.2026 20:54Serie A
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Si sblocca subito la gara al Franchi con il quinto gol in stagione di Pellegrino che porta in vantaggio i viola dopo 4 minuti. Corner perfetto battuto da Gonçalves che trova tutto solo il centravanti argentino sul secondo palo, il quale incorna di testa con uno stacco imperioso e buca Vicario per il gol che vale l’1-0. Da sottolineare l'esultanza dell'ex Parma che ha fatto la mitraglia come Batistuta.
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