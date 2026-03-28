Fiorentina, allarme Dodo: il terzino brasiliano costretto a interrompere l'allenamento
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Brutte notizie per la Fiorentina. Nell’allenamento odierno, secondo quanto riferito da FirenzeViola, si è infatti fermato Dodo. Il laterale brasiliano è stato infatti costretto a interrompere la seduta dopo uno sprint, uscendo dal campo zoppicando con il supporto di due fisioterapisti.
In apertura, la buona notizia era invece legata all’israeliano Solomon, che è tornato a lavorare in gruppo. Nel corso della partitella di fine allenamento, Paolo Vanoli ha provato la coppia centrale Rugani-Ranieri in una difesa a quattro, nonché Gudmundsson da falso nove.
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