Fiorentina, De Gea: "Pareggio dal sapore amaro, meritavamo qualche punto in più"
David De Gea, portiere della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 contro la Lazio: "Abbiamo giocato contro una squadra che palleggia molto bene, abbiamo sofferto un po' nel primo tempo ma abbiamo fatto un buon secondo tempo. Penso che il pareggio sia giusto, anche se quando manca poco alla fine il sapore è un po' amaro. Per noi però è un punto importante. Ovviamente nessuno si aspettava questa situazione a gennaio, meritavamo qualche punto in più ma la squadra lavora bene in allenamento. Abbiamo vinto due partite, la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare così".
