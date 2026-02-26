Mkhitaryan: "Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi non poteva darci. Bodo? Grande frustrazione"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter che è arrivato alla sua quarta stagione in nerazzurro, ha parlato in occasione della presentazione della sua autobiografia, tornando sull'eliminazione contro il Bodo/Glimt, come si legge su Tuttosport: "Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci il giorno dopo pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere. Quello dà la forza, avere un altro obiettivo davanti. Non ti devi fermare mai".

Mkhitaryan poi prosegue, sottolineando come nei momenti chiave serva la tranquillità per avere successo: "Va molto meglio così, poi la pressione ci sarà sempre, ma appena scendi in campo quella deve passare. Ovviamente non puoi avere sempre allenatori molto esperti. Abbiamo Chivu e ci ha dato una cosa che Inzaghi non ci poteva dare. Come vedete, siamo primi in campionato, non è ancora finita, ma si vede il grande lavoro fatto".

Uno sguardo anche al futuro e al... passato: "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato di ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo. L'anno scorso in due settimane potevamo vincere tre trofei, abbiamo perso tutte le opportunità. Naturalmente noi volevamo vincerne almeno uno, questo è il calcio, nessuno se lo aspettava. Non siamo riusciti, dopo quella delusione abbiamo trovato una grande forza per alzarsi il giorno dopo e andare al lavoro. Quest'anno abbiamo iniziato in modo diverso, capendo la nuova opportunità, facendo tutto per vincere qualcosa. Stiamo andando bene, mancano 12 partite, il campionato non è finito: vogliamo fare tutto per vincerlo. Speriamo di farcela. Nel calcio tutto è possibile, bisogna essere pronti ad abbassare la testa e pedalare".