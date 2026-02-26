Dopo oltre 10 mesi Fabbri torna ad arbitrare l'Inter: l'ultima volta il contatto Ndicka-Bisseck

Michael Fabbri arbitrerà l'Inter e già questa è una notizia, visto che non accadeva ormai da tempo. L'ultima volta che il fischietto di Ravenna ha diretto una gara dei nerazzurri non è andata benissimo e così Gianluca Rocchi non lo ha più designato per un match della squadra oggi guidata da Cristian Chivu. Recentemente, dopo il caso Kalulu-Bastoni, il presidente Marotta ha fatto riferimento ad alcuni episodi sfavorevoli al club di Viale della Liberazione, uno dei quali è il mancato rigore concesso per la trattenuta di Ndicka su Bisseck lo scorso 27 aprile a San Siro.

In quell'occasione l'arbitro era proprio Fabbri, che commise un errore grave e favorì involontariamente la vittoria della Roma. Essendo stata la 34^ giornata di Serie A è normale che il peso che quella decisione ha avuto poi nell'economia del campionato è stato maggiore e così la questione ha tenuto banco per molto tempo.

Il bilancio con l'Inter in generale è di 10 successi per i nerazzurri, 2 pareggi e 3 ko in 15 incontri. Dopo oltre 10 mesi quindi, sarà ancora di scena a San Siro e in un momento davvero delicato per l'AIA e per gli arbitri italiani. Insomma, la pressione su di lui non mancherà.