Lo Jagiellonia sfrutta il torpore della Fiorentina e passa in vantaggio con Mazurek
Si sblocca la partita al Franchi, con lo Jagiellonia che trova il gol del vantaggio con Mazurek, bravo a raccogliere la sponda di Pululu e a sfruttare una dormita della retroguardia gigliata battendo Lezzerini.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
