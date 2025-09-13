Fiorentina, Fazzini: "Gara strana. Loro costruivano e segnavano, noi non finalizzavamo"
TUTTO mercato WEB
Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Partita un po' strana, abbiamo iniziato male prendendo due gol subito su due occasioni. Noi siamo stati bravi poi a costruire delle occasioni, ma non a finalizzarle. Quando giochi contro una squadra così forte come il Napoli devi essere attento per tutta la partita e soprattutto devi finalizzare".
Avete sbagliato l'approccio?
Non è la prima volta che capita quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare, ne parleremo sicuramente col mister. Nella ripresa siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, abbiamo cambiato marcia e penso che dobbiamo ripartire da lì".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Serie A
Serie B
Serie C
Ascoli, Tomei alla vigilia del Perugia: "Sfida affascinante, stimolo in più giocare in uno stadio pieno"
Calcio femminile