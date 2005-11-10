Fiorentina, Franchi tutto esaurito contro il Como: oltre 22mila tifosi per spingere i viola

La Fiorentina vuole tornare a fare del Franchi un punto di forza. Nell'intero 2026 i viola hanno conquistato appena tre vittorie casalinghe in campionato, contro Cremonese, Pisa e Lazio: un rendimento decisamente lontano da quello di una squadra che, nel recente passato, aveva costruito proprio davanti al proprio pubblico una parte importante delle sue fortune. La sfida contro il Como rappresenterà dunque un'altra occasione per provare a invertire la tendenza e dare maggiore continuità al nuovo percorso intrapreso con Paolo Vanoli.

Oltre 22mila spettatori: Franchi esaurito contro il Como

Dagli spalti arriverà ancora una volta una risposta importante. Nonostante la delusione per la sconfitta di Genova, domani pomeriggio sono attesi oltre 22mila spettatori e il Franchi sarà esaurito. Un altro pienone che certifica la vicinanza della città alla squadra in una fase ancora delicata della stagione. Un segnale era arrivato già a Marassi, dove quasi duemila sostenitori viola avevano continuato a cantare e sostenere i giocatori anche dopo il fischio finale.

Vanoli ringrazia Firenze, ora serve la risposta sul campo

Contro un Como particolarmente insidioso toccherà quindi nuovamente alla tifoseria provare a trascinare la Fiorentina fin dai primi minuti. Vanoli ha già ringraziato pubblicamente i sostenitori per la vicinanza dimostrata: "Sono una parte speciale di questa città". Adesso, però, la risposta dovrà arrivare anche dal campo. Ritrovare la vittoria davanti a oltre 22mila tifosi permetterebbe ai viola non soltanto di interrompere il difficile rendimento interno, ma anche di alimentare la fiducia attorno a una ricostruzione ancora nelle sue prime fasi.