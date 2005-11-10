Fiorentina, Njie: "Due punti persi, peccato. Tre gol di fila? È soltanto il primo step"

Al termine della gara contro la Juventus, il calciatore della Fiorentina Alieu Njie interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Che soddisfazione è stata far gol alla Juventus e cosa è mancato per vincere?

"Felice per il gol ma peccato che non sia valso i tre punti. per me manca poco però, sia per la squadra che per me. Dobbiamo giocare come stasera sempre per 95', concentrati al 100% senza sbagliare i palloni facili. Peccato, sono due punti persi".

In cosa l'ha svoltata il Mister?

"Ogni giorno con il Mister lavoro per segnare, per creare qualcosa per me e i compagni. Questo lavoro mi aiuta tanto, ma è solo il primo di tanti step che devo fare. Devo essere ancor più pericoloso davanti alla porta".

È il suo momento migliore della carriera?

"Tutta la settimana ho pensato a questa partita importante perché anche nel mio passato al Torino il derby contro la Juve significava tanto. Nazionale? Sono felice, ho lavorato tanto per arrivarci. Non vedo l'ora di cominciare".