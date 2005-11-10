Juventus, Kolo Muani: "Non sono contento del punto, ci faremo trovare pronti al rientro"

L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 2-2 nella sfida contro la Fiorentina valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Le tue sensazioni?

"Non sono contento per questo punto, oggi non era facile e dobbiamo continuare a lavorare duro per ottenere risultati".

Meglio fronte alla porta che spalle alla porta?

"Se gioco sono contento, non importa se a destra o a sinistra. Se ho spazio per attaccare, riesco a sfruttare meglio le mie qualità".

Pronti a recuperare in classifica?

"Adesso abbiamo la pausa per lavorare. Troppi pareggi e troppe sconfitte in questo inizio, ma l'obiettivo è migliorare farci trovare pronti al rientro".