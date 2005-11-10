Juventus, Kolo Muani: "Non sono contento del punto, ci faremo trovare pronti al rientro"
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 23:12Serie A
autore Paolo Lora Lamia
08.11.2026 23:12Serie A
Il francese dopo il 2-2 del Franchi: "Se gioco sono contento, non importa se a destra o a sinistra. Se ho spazio per attaccare, meglio".
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L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 2-2 nella sfida contro la Fiorentina valevole per l’11^ giornata di Serie A.
Le tue sensazioni?
"Non sono contento per questo punto, oggi non era facile e dobbiamo continuare a lavorare duro per ottenere risultati".
Meglio fronte alla porta che spalle alla porta?
"Se gioco sono contento, non importa se a destra o a sinistra. Se ho spazio per attaccare, riesco a sfruttare meglio le mie qualità".
Pronti a recuperare in classifica?
"Adesso abbiamo la pausa per lavorare. Troppi pareggi e troppe sconfitte in questo inizio, ma l'obiettivo è migliorare farci trovare pronti al rientro".
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