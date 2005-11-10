Fiorentina-Juventus, Marelli: "Braccio di Joao Mario: tocco punibile, doveva esserci il rigore"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Fiorentina-Juventus: partita terminata 2-2 e ricca di episodi.

La sua analisi inizia così: "Partiamo dall'episodio più importante, al 77' il tocco di braccio di Joao Mario. C'è un cross dalla sinistra e poi il tocco col braccio sinistro dopo un mancato colpo di testa di Kolo Muani. Non c'è dubbio che sia tocco di braccio e che sia punibile. Le due braccia sono entrambe larghe, anche se ci fosse stato un tocco col piede è da considerare punibile. L'arbitro doveva essere chiamato e assegnare il rigore".

Gli altri episodi: "Sul gol del pareggio di Bremer c'è stato un minimo dubbio: non lo segna di testa, ma di spalla. In questa occasione, la parte alta della spalla è una zona verde e quindi la rete è regolare".