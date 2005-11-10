Alla Juventus manca un rigore, Rocchi: "Forse al VAR hanno ragionato così"
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Simone Bernabei
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08.11.2026 23:23Serie A
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Ai microfoni di DAZN, Gianluca Rocchi ha parlato brevemente del discusso episodio in Fiorentina-Juventus, con la squadra bianconera che chiedeva a gran voce un calcio di rigore per tocco di braccio di Joao Mario in area di rigore. L'arbitro Colombo ha lasciato correre, il VAR ha confermato la decisione:
"Era rigore ma secondo me c'è un dettaglio che potrebbe aver fatto ragionare il VAR: il pallone arriva da un compagno, ma il braccio qui è largo. Il pallone è inatteso, ma lui poteva toglierlo, aveva tempo".
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