Alla Juventus manca un rigore, Rocchi: "Forse al VAR hanno ragionato così"

Ai microfoni di DAZN, Gianluca Rocchi ha parlato brevemente del discusso episodio in Fiorentina-Juventus, con la squadra bianconera che chiedeva a gran voce un calcio di rigore per tocco di braccio di Joao Mario in area di rigore. L'arbitro Colombo ha lasciato correre, il VAR ha confermato la decisione:

"Era rigore ma secondo me c'è un dettaglio che potrebbe aver fatto ragionare il VAR: il pallone arriva da un compagno, ma il braccio qui è largo. Il pallone è inatteso, ma lui poteva toglierlo, aveva tempo".