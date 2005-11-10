Lecce, N'Dri: "Il mio gol? Alla Inzaghi. Siamo una famiglia"
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Matteo Selli
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Oggi alle 15:58Serie A
autore Matteo Selli
18.10.2026 15:58Serie A
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Le parole dell'attaccante del Lecce Konan N'Dri al termine della sfida contro l'Udinese. Le riporta DAZN:
"Premio di migliore in campo? Noi siamo una famiglia, il premio non è per un solo giocatore. Sono felice per il gol, è una rete da attaccante, come Inzaghi (ride, ndr). Devo sempre essere davanti alla porta".
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