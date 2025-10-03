Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 3 ottobre

C'è tanto calcio, come da abitudine, nelle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 3 ottobre. I quotidiani si concentrano sui risultati di campo partendo dai risultati di ieri tra Europa e Conference League: la Roma esce sconfitta di misura dall'Olimpico per mano del Lille, mentre a Dall'Ara il Bologna non va oltre l'1-1 contro il Friburgo. Nella seconda giornata di Conference League, invece, la Fiorentina batte 2-0 i cechi del Sigma Olomuc con un gol per tempo: Piccoli apre le danze, poi Ndour chiude i giochi nel recupero.

Ci si proietta poi anche al weekend di Serie A, che si aprirà oggi con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo e si chiuderà domenica sera con il big match d'alta classifica tra Juventus e Milan. L'Inter sfiderà invece la Cremonese a San Siro senza l'infortunato Marcus Thuram: al posto del francese dovrebbe avere la prima occasione da titolare Ange-Yoan Bonny.