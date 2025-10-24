Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 24 ottobre 2025

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani viene concesso grande spazio alle italiane impegnate nelle coppe europee. Sorride il Bologna, che ha raccolto la prima vittoria stagionale in Europa passando per 1-2 in casa della Steaua Bucarest. Viaggia ad alti ritmi pure la Fiorentina, che in Conference League ha raccolto un nuovo bottino pieno imponendosi per 0-3 in casa del Rapid Vienna e restando a punteggio pieno. Delude invece la Roma di Gasperini, punita dal Viktoria Plzen e alle prese con la seconda sconfitta di fila in Europa League.

In primo piano però c'è anche l'ottava giornata di Serie A, che questa sera inizierà da San Siro, dove il Milan alle 20:45 ospiterà il Pisa in un anticipo che potrebbe consentire ai rossoneri di volare a +4 in attesa degli altri risultati delle inseguitrici. Tra le formazioni che vedono il primo posto ci sono Napoli e Inter, che domani daranno vita ad un big match imperdibile al Maradona.

In cerca di riscatto invece la Juventus, reduce dal ko in Champions contro il Real Madrid e a secco di vittorie in campionato da ben quattro turni. L'ultimo turno poi è costato caro alla Vecchia Signora, beffata dal Como nell'anticipo domenicale. La chance però è dietro l'angolo per gli uomini di Igor Tudor, pronti a rifarsi domenica sera nella delicata sfida prevista in casa della Lazio.