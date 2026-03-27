Bergamo trascina l'Italia contro l'Irlanda del Nord, Tuttosport in apertura: "E andiamo!"

"E andiamo!": questo il titolo in apertura di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla vittoria dell’Italia per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Un successo fondamentale nel confronto diretto con gli irlandesi che vale il pass per la finalissima che a sua volta vale un biglietto per il Mondiale.

La prima l’abbiamo portata a casa! Battere l'Irlanda comunque non è stata una passeggiata, ma dopo una prima frazione sofferta, Sandro Tonali e Moise Kean, in gol nella ripresa, hanno regalato il successo alla Nazionale. Primo livello superato per l’Italia, martedì poi la finalissima in casa della Bosnia che ai rigori ha eliminato il Galles.

Juve - "Hanno provato ad abbattere la Juve": Gianluca Pessotto al podcast del quotidiano torinese parla dei bianconeri. "Uniti torneremo a vincere" dice il responsabile del settore giovanile della Juve. Kessie caldo, l'agente è in Italia. In difesa occhi su Ostigard. Conceiçao: "Liverpool? Sono già in una big".