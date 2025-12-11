Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Gudmundsson: "Sono io il rigorista. Nessun problema con Vanoli"

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:15Serie A
Andrea Carlino

Albert Gudmundsson ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Dinamo Kiev, match della quinta giornata di Conference League vinto dai viola per 2-1. L'attaccante islandese, autore di un gol, ha commentato la vittoria e il momento delicato della squadra.

Quanto è importante il gol per la squadra, per la vittoria ma anche per te dopo un periodo difficile?
"Assolutamente non è stato facile per noi. La cosa importante era vincere questa sera, ma anche per me sono molto contento ovviamente per questo gol. Dobbiamo ancora uscirne e c'è un'altra partita molto importante che ci aspetta domenica contro il Verona. Dobbiamo prepararci bene".

Siete contenti di andare al Viola Park stasera?
"Sì, è sempre un piacere andare là. Dobbiamo recuperare e poi pensare alla prossima partita. Questo è il modo migliore per recuperare bene".

Questo risultato può essere un nuovo inizio per la Fiorentina?
"Potrebbe essere, ma ora è troppo presto per esprimerci. Pensiamo solo a domenica, focus solo su domenica. Non siamo nella situazione migliore in campionato, dobbiamo uscire da quella situazione il prima possibile".

Cosa è successo sabato con il rigore?
"Abbiamo tanti buoni giocatori in grado di tirare rigori, di andare dal dischetto. È normale che ci siano tanti giocatori che vogliono presentarsi sul dischetto. Davvero sono io il rigorista, ma capisco che ci siano altri giocatori che vogliono tirare. Ora questo è il passato. Voglio guardare avanti e pensare solo alla vittoria di domenica".

Con Vanoli va tutto bene?
"Assolutamente. Non c'è mai stato un problema".

