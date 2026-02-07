Emozione e festa a San Siro per le Olimpiadi, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sogni d'oro"
TUTTO mercato WEB
"Sogni d'oro" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua apertura interamente dedicate alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Emozione e festa a San Siro per le Olimpiadi. È uno spettacolo la cerimonia. Applausi per Mattarella che arriva su un tram guidato da Valentino Rossi. Tomba e Compagnoni accendono il braciere.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile