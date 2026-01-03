Cagliari, per la mediana piace Nicolussi Caviglia: accelerata dopo il turno di campionato

"Ci piacerebbe prendere un giocatore da tenere anche l’anno prossimo": così si è espresso ieri sera il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, prima del match casalingo contro il Milan e riguardo alla possibilità di vedere Pisilli in rossoblù. Proprio con questa strategia il club sardo intende assicurarsi un rinforzo per la linea mediana. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, attualmente alla Fiorentina.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, dopo il turno di campionato è prevista l’accelerazione per chiudere tutti gli accordi. L’ultima offerta da 500.000 euro più il riscatto fissato tra i 4 e 5 milioni potrebbe essere leggermente ritoccata al rialzo. La distanza tra le parti resta comunque contenuta: tutti gli attori protagonisti sono interessati a finalizzare l’affare. L’ex bianconero ha dato la sua disponibilità e la stessa Fiorentina si è detta pronta ad interrompere adesso il prestito.