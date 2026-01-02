Fiorentina, il nuovo acquisto Manor Solomon è al Viola Park per firmare il contratto
La Fiorentina pochi minuti fa ha accolto il suo nuovo acquisto Manor Solomon al Viola Park. L'esterno d'attacco, primo colpo dei viola nel mercato di gennaio, ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Donatello, per poi raggiungere il centro sportivo di Bagno a Ripoli e apporre la firma sul suo nuovo contratto con la società gigliata. A riportarlo è FirenzeViola.it.
Solomon rappresenta la prima operazione targata Fabio Paratici, dirigente attualmente legato al Tottenham ma che nei prossimi giorni arriverà alla Fiorentina e che si occuperà di questo calciomercato invernale. Dai vari affari, sia in entrata che in uscita, dipenderà il futuro della squadra di Vanoli, che già a partire dalla sfida di domenica contro la Cremonese dovrà cercare di ritrovare il successo dopo l'ultima sconfitta rimediata contro il Parma.
