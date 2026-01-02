TMW Spezia, le cifre di Esposito alla Sampdoria. Il riscatto sarà obbligatorio al primo punto conquistato

Salvatore Esposito e la Sampdoria sono sempre più vicini. Lo Spezia e il club blucerchiato hanno infatti trovato l’intesa per il trasferimento del centrocampista in prestito con obbligo di riscatto per una cifra che potrebbe arrivare a oltre 2 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la società genovese pagherà agli Aquilotti un milione e settecentocinquantamila euro per il cartellino del giocatore a cui potranno aggiungersi altri 500mila euro legati ai vari bonus fra cui la salvezza, quello principale, e la promozione in Serie A entro la scadenza del nuovo contratto del classe 2000 che dovrebbe arrivare fino al 2030. L’obbligo scatterà al primo punto conquistato della Sampdoria dopo l’arrivo di Esposito e non alla prima partita giocata dal regista a febbraio come emerso nelle scorse ore.