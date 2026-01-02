TMW Sampdoria, ecco il primo rinforzo del mercato di gennaio: Begic arrivato in città

Il primo innesto di gennaio della Sampdoria è pronto per essere ufficializzato. La posizione di classifica non permette distrazioni e un mercato importante potrebbe aiutare la squadra di Angelo Gregucci e Salvatore Foti, nonostante i segnali incoraggianti provenienti dal campo, per rialzare la testa. Sono diversi i nomi sul taccuino del CEO dell'area sport Fredberg e del direttore sportivo Mancini con le trattative, al via ufficiale questa mattina, che saranno serrate nelle prossime settimane. L'obiettivo è dare nuovi innesti allo staff tecnico già dal prossimo impegno in quel di Avellino il 10 gennaio prossimo.

Begic arrivato a Genova

Uno di questi è Tjas Begic, esterno d'attacco di proprietà del Parma. Il giocatore, dopo aver salutato i suoi compagni in quel di Collecchio in mattinata, ha raggiunto in questi minuti un albergo del centro cittadino e presto sarà un nuovo giocatore della Samp. Nella giornata di domani verranno sistemate le ultime questioni burocratiche e potrà allenarsi con i suoi nuovi compagni al centro sportivo "Gloriano Mugnaini".

La formula

Il calciatore sloveno arriverà all'ombra della Lanterna con la formula del prestito secco. Nella prima parte di stagione il ragazzo ha collezionato solamente un minuto nel match contro la Roma mentre nelle altre occasioni è andato in panchina senza essere mai chiamato in causa.