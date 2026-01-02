Sampdoria, le cifre di Salvatore Esposito: allo Spezia circa 2,2 milioni di euro

Nonostante qualche rallentamento dovuto alle richieste dello Spezia alla fine Salvatore Esposito saluterà gli aquilotti e si trasferirà ai rivali della Sampdoria. Una trattativa che è stata ormai definita sulla base di prestito con obbligo di riscatto e vari bonus e che sarà annunciata già in questi primi giorni dell’anno tanto che il regista non sarà, con tutta probabilità, presente a Follo per la ripresa degli allenamenti.

Come si legge su La Nazione le cifre dell’affare porteranno nelle casse dello Spezia almeno 2,2 milioni di euro così suddivisi: 500mila euro per il prestito oneroso con l’obbligo di riscatto che sarò fissato 1,7 milioni e scatterà alla prima presenza del giocatore in blucerchiato nel mese di febbraio. A questi potrebbero aggiungersi ulteriori 250mila euro se la Sampdoria conquisterà la promozione in Serie A da qui al 2030. Altre fonti, provenienti da Genova, parlano invece di 750mila euro di prestito e altrettanti per il riscatto, pagabili in tre anni a cui si aggiungeranno i 250mila euro in caso di promozione per un totale dunque di 2 milioni di euro.

Esposito dunque si appresta a chiudere la sua esperienza in riva al Golfo dei Poeti con 106 presenze e 10 gol. Per lo Spezia la sua cessione porterà una plusvalenza attorno al milione di euro e un bel risparmio sull’ingaggio del giocatore che era legato ai liguri fino al 2027.