Fiorentina, ecco Manor Solomon. Fullkrug ufficiale al Milan: le top news delle 13

La Fiorentina accoglie il primo acquisto della gestione di Fabio Paratici. È arrivato da pochi minuti in città Manor Solomon, esterno israeliano, che arriverà dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Adesso il classico percorso di visite mediche e firma sul contratto, prima dell’ufficializzazione del colpo, in attesa della rivoluzione che sarà varata dal nuovo dirigente, in città nei prossimi giorni.

È invece già ufficiale l’acquisto di Niclas Fullkrug da parte del Milan. Il centravanti tedesco sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima dell’anno con il Cagliari, dato che il club rossonero ha depositato il suo contratto in Lega Calcio Serie A. I rossoneri ora puntano su un difensore centrale, mentre prosegue lo stallo per il rinnovo del contratto di Mike Maignan: è previsto un incontro a metà gennaio per provare a sbloccare la trattativa.

Joao Cancelo lascerà l’Al-Hilal e può tornare in Europa. L’Inter è al momento la squadra in pole per riaccogliere il laterale portoghese, che ha rotto in maniera definitiva con Simone Inzaghi. Il problema più corposo è rappresentato dal suo ingaggio, circa 15 milioni di euro a stagione, e quindi 7,5 da qui fino al termine del campionato. Se la società saudita dovesse aprire al pagamento di una parte consistente dello stipendio - più della metà - sarebbe un colpo fattibile con i nerazzurri. Alla finestra anche Barcellona e Juventus.

Derby della Capitale per Giacomo Raspadori. La Roma si è portata molto avanti nei discorsi con l’Atlético Madrid per l’attaccante ex Napoli, che può sbarcare in giallorosso in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, in un affare da poco più di 20 milioni di euro. C’è sempre anche la concorrenza della Lazio, che prova a inserirsi, forte anche dei 30 milioni in arrivo dal West Ham per il Taty Castellanos. Di milioni ne ha rifiutati parecchi il Lecce per Tiago Gabriel: “Più club si sono fatti avanti, italiani e stranieri - ha confermato Pantaleo Corvino - . Nell'interesse nostro e del ragazzo abbiamo declinato offerte importantissime".