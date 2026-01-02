Il Como comprerà ancora? Fabregas: "Cerchiamo opportunità per migliorare la squadra"

Ma il Como farà altri acquisti di rilievo nel mercato di gennaio? Il tecnico Cesc Fabregas ne ha parlato in conferenza stampa: "Il mercato non è chiuso" - le sue parole riportate da Lariosport - ", abbiamo sempre parlato di un mercato difficile. In questo momento non posso dire che non faremo niente come non posso dire che non arriverà nessuno. Stiamo cercando opportunità per migliorare la squadra, per il momento non c’è niente. Non penso che interverremo con operazioni a titolo definitivo, se faremo qualcosa penso sarà in prestito".

Insomma, l'allenatore spagnolo ha decisamente aperto alla possibilità di vedere nuovi arrivi per rinforzare la sua squadra, anche se rimane chiaro il concetto che non vorrà comprare tanto per comprare. Acquisti mirati, solamente se verranno a galla le occasioni giuste per alzare ulteriormente un'asticella che il Como sta tenendo già molto alta.

Sul ruolo di terzino sinistro, zona nella quale si dice che il Como stia cercando un rinforzo sul mercato invernale, Fabregas ha poi aggiunto: "Non mettetemi in difficoltà. Ripeto che sono contento di tutti i giocatori, analizziamo sempre cosa possiamo migliorare. Abbiamo le nostre idee, ma non stiamo pesando di prendere un terzino sinistro. Sono contento di Moreno e Valle".