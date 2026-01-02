Lecce, i convocati di Di Francesco per la Juventus: fuori Sottil a sorpresa
TUTTO mercato WEB
Il Lecce si prepara al match in programma sabato alle 18.00 contro la Juventus, allo Stadium di Torino. A sorpresa rispetto alle previsioni non è presente in lista Riccardo Sottil, che non è stato convocato già in quattro precedenti gare per motivi fisici (rimanendo in panchina per altre due partite ancora). Assente anche Tete Morente, presente in lista invece Veiga, che era in dubbio per uno stato febbrile accusato negli scorsi giorni.
Di seguito la lista dei convocati del Lecce.
Portieri: Bleve, Falcone, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ramadani, Sala.
Attaccanti: Banda, Camarda, N'Dri, Pierotti, Stulic.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia