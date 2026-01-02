Lecce, i convocati di Di Francesco per la Juventus: fuori Sottil a sorpresa

Il Lecce si prepara al match in programma sabato alle 18.00 contro la Juventus, allo Stadium di Torino. A sorpresa rispetto alle previsioni non è presente in lista Riccardo Sottil, che non è stato convocato già in quattro precedenti gare per motivi fisici (rimanendo in panchina per altre due partite ancora). Assente anche Tete Morente, presente in lista invece Veiga, che era in dubbio per uno stato febbrile accusato negli scorsi giorni.

Di seguito la lista dei convocati del Lecce.

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja

Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampisti: Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ramadani, Sala.

Attaccanti: Banda, Camarda, N'Dri, Pierotti, Stulic.