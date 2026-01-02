Napoli, Lang può salutare già a gennaio: azzurri pronti a valutare tutte le offerte

Noa Lang può lasciare il Napoli già a gennaio. La possibilità è reale, anche se tutto dipenderà dall’offerta giusta. L’esterno olandese, arrivato in estate per 25 milioni più 3 di bonus dal PSV Eindhoven, ha vissuto alcuni momenti complicati nei suoi primi mesi in azzurro, soprattutto all’inizio della stagione.

Successivamente, Conte è riuscito a inserirlo meglio e a dargli più spazio, ma rimangono alcune difficoltà nella gestione complessiva del giocatore, come riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Tra le possibili destinazioni per Lang, la Turchia è una pista da seguire, ma al momento non ci sono stati contatti concreti con il Galatasaray. La decisione finale, sia sulla formula sia sulle condizioni dell’eventuale trasferimento, spetterà al Napoli.

Queste le parole su Lang di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nella lunga intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere dello Sport: “Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".