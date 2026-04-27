Ufficiale Fenerbahçe mangia-allenatori: dopo Mourinho, ecco l'esonero di Tedesco

Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Fenerbahçe. Lo ha reso noto il club turco con un comunicato ufficiale. Fatale al tecnico italiano il pesante ko nel derby contro il Galatasaray nell'ultimo turno di campionato (3-0). Una sconfitta che ha consegnato virtualmente il titolo agli acerrimi rivali, ora avanti di 7 lunghezze quando mancano tre giornate alla fine. Solo cinque giorni prima della disfatta nella stracittadina, il suo Fenerbahçe era stato eliminato ai quarti di finale di Coppa di Turchia.

Si tratta della seconda panchina che salta nel glorioso club di Istanbul: ricordiamo che ad agosto era stato esonerato José Mourinho, a seguito dell'eliminazione della squadra dai playoff di Champions League. Tedesco era stato annunciato il 9 settembre e in 45 partite ha vinto 26 partite, pareggiato 12 volte e perso 7.

Il Fenerbahçe ha fatto inoltre sapere che l'assistente allenatore Zeki Murat Göle guiderà la squadra nelle restanti partite della stagione.