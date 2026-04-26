Fenerbahce, titolo sfumato del tutto? Tedesco: "Assurdo non aver fatto gol al Galatasaray"

Il Fenerbahce, nel match valido per la 31ª giornata di Super Lig, è caduto male in trasferta per 3-0 dal Galatasaray. Con questo risultato, il distacco tra le due squadre sale a 7 punti e il Cimbom compie un passo da gigante verso il titolo. L'allenatore dei Canarini, Domenico Tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente ufficiale dopo la partita: "Avevamo iniziato bene, occupavamo le posizioni avanzate come volevamo. Nell'intervista pre-partita avevamo previsto il loro pressing alto e avevamo trovato le contromisure", ha ricordato.

"Se avessimo segnato il rigore, saremmo andati sull'1-0, ma non è successo", ha aggiunto Tedesco. "Ovviamente, dopo un errore dal dischetto, qualcosa si rompe a livello psicologico", ha spiegato riguardo il passo falso dagli undici metri di Talisca. "È difficile digerire ciò che è successo nel secondo tempo: c'è stato il rigore contro e siamo rimasti in 10. È assurdo che oggi abbiamo segnato zero gol. Abbiamo avuto occasioni a tu per tu con il portiere: avremmo dovuto segnare almeno una o due reti. Se non segni, non vinci".

Riguardo al distacco dal Galatasaray, ora salito a 7 lunghezze, l'allenatore del Fenerbahce ha aggiunto: "Il distacco è di sette punti. Ora tutto ciò che dobbiamo fare è guardare avanti e pensare al nostro lavoro. Ci concentreremo sulla sfida contro il Basaksehir, sarà una partita difficile. Non avremo a disposizione Guendouzi ed Ederson (l'ex Lazio era diffidato e salterà la prossima sfida, il portiere ex City è stato espulso invece, ndr). In questa stagione abbiamo affrontato molte partite con assenze pesanti. Continueremo a restare focalizzati sul nostro obiettivo".