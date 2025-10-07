Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina in crisi, e il calendario all'orizzonte non promette nulla di buono

Fiorentina in crisi, e il calendario all'orizzonte non promette nulla di buonoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:00Serie A
di Redazione TMW
fonte Tommaso Loreto per firenzeviola.it

Da un lato il frastuono della delusione, le polemiche divise tra chi vede una squadra male assemblata in estate e chi invece punta il dito sulla gestione del tecnico, dall’altro il silenzio del club che attende di far quadrato non appena al Viola Park si tornerà ad allenarsi. Sono giornate difficili quella che vive la Fiorentina, alle prese con una classifica orripilante e una partenza in campionato mai così negativa.

Record negativo
Mai nella storia i viola avevano cominciato una stagione perdendo le prime tre gare interne, mentre per ritrovare 3 sconfitte sotto la stessa guida tecnica serve tornare al 1977. Insomma è chiaro che i risultati fin qui raccolti siano bel al di sotto del livello di guardia, altrettanto che servano correttivi efficaci il prima possibile visto che il calendario dalla ripresa del campionato si fa impegnativo. E allora servirà anche approfondire ogni problema, restare lucidi, e limare eventuali divergenze di vedute che oggi come oggi paiono riflettersi in campo

Segnali da tradurre e comprendere
D’altronde è difficile spiegare perché un gruppo in grado di arrivare al sesto posto e collezionare 65 punti oggi fatichi semplicemente a trovarsi in campo. Così vien da credere che quel che ha raccontato un tecnico navigato come Capello (“Pioli non è riuscito a entrare nella testa dei calciatori”) possa avere un fondamento , così com’è lecito pensare che determinate vicende vissute in estate (dal rinnovo di Dodò mancato alle avances di mercato per Comuzzo o Gosens) possano aver avuto strascichi che ancora si ripercuotono sulle prestazioni. Insomma la sensazione che nel gruppo qualcosa debba ancora essere perfezionato è forte, fosse solo per una dialettica tra compagni che durante la partita spesso e volentieri si fa persino troppo stizzita.

Una figura che manca
In uno scenario del genere l’intervento societario assume ancora più valore, seppure in casa viola non si noti la presenza di una figura in grado di mettere insieme le giuste caratteristiche. Di fronte a una richiesta sempre più forte come quella della curva nei confronti del ds Pradè vien da pensare che più che un avvicendamento servirebbe qualche innesto al club, magari individuando una figura giusta che dentro lo spogliatoio possa essere ascoltata e seguita. Per dare ulteriore forza a Pioli, certo, ma anche per non abbandonare il tecnico a una gestione allargata del gruppo che, fino a oggi, è la stessa spettata ai suoi predecessori. Perché per uscire da questa crisi è necessario che la società resti compatta e schierata a difesa di tecnico e giocatori, ma pure che sappia intervenire alleggerendo il carico di responsabilità e compiti che gravano su Pioli. Liberandolo e consentendogli di concentrarsi solo e soltanto su un piano tattico ancora oggi da migliorare.

Articoli correlati
Serie A, la Flop 11 dopo 6 giornate: Fiorentina flop, sono i viola i più rappresentati... Serie A, la Flop 11 dopo 6 giornate: Fiorentina flop, sono i viola i più rappresentati
Serie A, la Flop 11 della 6ª giornata: disastro toscano, 8 sono del Pisa e 2 della... Serie A, la Flop 11 della 6ª giornata: disastro toscano, 8 sono del Pisa e 2 della Fiorentina
179 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra 179 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Altre notizie Serie A
Akanji rimarrà all'Inter, è già tutto deciso: accordo sul tavolo, ingaggio da oltre... Akanji rimarrà all'Inter, è già tutto deciso: accordo sul tavolo, ingaggio da oltre 4 milioni
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 6 giornate: Pulisic da primo a fuori classifica... Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 6 giornate: Pulisic da primo a fuori classifica
Idrissi e il Cagliari ancora insieme: il laterale sinistro ha rinnovato fino al 2030... UfficialeIdrissi e il Cagliari ancora insieme: il laterale sinistro ha rinnovato fino al 2030
Tonali torna in Italia e incontra il suo agente. Sullo sfondo resta sempre vigile... Tonali torna in Italia e incontra il suo agente. Sullo sfondo resta sempre vigile la Juventus
Serie A, i migliori 5 difensori dopo 6 giornate: sorpasso tra esterni sinistri al... Serie A, i migliori 5 difensori dopo 6 giornate: sorpasso tra esterni sinistri al comando
Napoli, De Laurentiis vuole il nuovo stadio a Poggioreale: "Meglio del Palasport"... Napoli, De Laurentiis vuole il nuovo stadio a Poggioreale: "Meglio del Palasport"
Holm si fa male alla schiena e gli tolgono il dente del giudizio: "Sono stati 40... Holm si fa male alla schiena e gli tolgono il dente del giudizio: "Sono stati 40 minuti di panico"
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 6 giornate: avanza Muric, ci sono due new entry... Serie A, i migliori 5 portieri dopo 6 giornate: avanza Muric, ci sono due new entry
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
5 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.1 179 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.3 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.4 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.5 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
Immagine top news n.6 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Immagine top news n.7 Nani spiega la battuta sulla capocciata a Zaniolo e aggiunge: "Tornerà in Nazionale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Immagine news Serie C n.2 Lamberto Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, il dg Enrico Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Akanji rimarrà all'Inter, è già tutto deciso: accordo sul tavolo, ingaggio da oltre 4 milioni
Immagine news Serie A n.2 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 6 giornate: Pulisic da primo a fuori classifica
Immagine news Serie A n.3 Idrissi e il Cagliari ancora insieme: il laterale sinistro ha rinnovato fino al 2030
Immagine news Serie A n.4 Tonali torna in Italia e incontra il suo agente. Sullo sfondo resta sempre vigile la Juventus
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 6 giornate: sorpasso tra esterni sinistri al comando
Immagine news Serie A n.6 Napoli, De Laurentiis vuole il nuovo stadio a Poggioreale: "Meglio del Palasport"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.2 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.3 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Immagine news Serie B n.4 Entella, un punto in quattro gare. Parodi: "Gestiamo la pressione nella giusta maniera"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Melissano su D'Angelo: "Dobbiamo stargli vicino. Farà di tutto per rialzarci"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 7ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, 'vecchi santi' per rinascere: contattato Ravanelli per risollevare l'annata biancorossa
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, arriva Bonatti in panchina: accordo in via di definizione
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Anzolin: "Ci stiamo, stiamo dando tutto. Faremo di tutto per la salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, per il dopo Zanini in panchina c'è in pole Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, in arrivo una punta dagli svincolati: è l'ex Pro Patria Giacomo Beretta
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanini esonerato dalla Dolomiti Bellunesi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.5 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.6 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso