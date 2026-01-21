Bologna, Italiano: "Dallinga l'ho visto bene, sono fiducioso. Dominguez resta e gioca"

Parlando in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha analizzato così i pericoli della sfida di domani al Celtic, annunciando la titolarità di Dallinga: "Mi auguro che riesca a fare una grande partita perché nell'ultimo periodo ha avuto alti e bassi. Oggi l'ho visto bene e sono fiducioso. È un bravo ragazzo, si allena bene e spero domani possa trascinarci. Domani dobbiamo pensare solo alla partita, senza altri aspetti che potranno condizionare la nostra prestazione. Dobbiamo fare punti per ambire a qualcosa di importante come i primi 8 posti oppure i playoff. L'ultima gara ci ha visti protagonisti di una prestazione importante e forse domani avremo ancora di più gli occhi della tigre perché potremo ipotecare qualcosa di importante".

Come sta Bernardeschi?

"Da venerdì tornerà in gruppo e ne sono molto contento. Mi auguro non abbia perso la condizione che lo stava portando quasi al top. Penso che a Genova sarà convocato".

Cosa aspettarsi dal futuro di Dominguez?

"Dominguez rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall'inizio o da subentrato. Per domani abbiamo emergenza davanti perché Orsolini non sta benissimo e Bernardeschi ancora non c'è, quindi abbiamo deciso di tenere Benji in lista. Ne ho parlato anche con Freuler".