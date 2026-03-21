Fiorentina, in Turchia spunta un nuovo nome per la panchina: contatti fitti con Tedesco

La Fiorentina cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione. Ne parlano anche in Turchia, dove Fanatik riporta alcune indiscrezioni su mister Domenico Tedesco: ci sarebbe infatti anche l'ex commissario tecnico del Belgio, oggi alla guida del Fenerbahce, nel mirino dei viola per il dopo-Paolo Vanoli.

A detta del portale turco, il club di Commisso sarebbe in costante contatto con l'esperto tecnico, ritenuto uno dei nomi in cima alla lista del nuovo uomo mercato Fabio Paratici. Il contratto di Tedesco coi turchi, lo ricordiamo, è in scadenza nel 2027.

I numeri di Domenico Tedesco col Fenerbahce

Alla guida della società di Istanbul, Domenico Tedesco ha ottenuto finora 24 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte. Sono 80 i gol segnati e 40 quelli subiti, con una media punti di 2,08 punti a partita.