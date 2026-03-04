"Sta curando una grave infezione". Il Fenerbahce annuncia l'assenza di mister Tedesco
Domenico Tedesco non sarà il panchina nella sfida di stasera di Coppa di Turchia contro il Gaziantep. Lo ha annunciato il Fenerbahçe in un comunicato diffuso in mattinata: "Domenico Tedesco sta seguendo un percorso di cura a causa di una grave infezione. Di conseguenza, l'allenatore non potrà essere in panchina nella partita valida per la quarta giornata del Gruppo C della Ziraat Türkiye Kupası contro il Gaziantep, in programma oggi. La guida tecnica della squadra sarà temporaneamente affidata all’allenatore in seconda, Zeki Murat Göle".
Il club precisa anche che l'ex CT del Belgio dovrebbe tornare al suo ruolo di capo allenatore già in occasione del match di campionato contro il Samsunspor, previsto per il weekend. Il Fenerbahçe ha voluto spiegare la situazione alla stampa e ai tifosi, sottolineando la continuità del lavoro della squadra nonostante l’assenza temporanea del tecnico.
