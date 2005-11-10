Fiorentina, João Mário: "Tre punti d'oro, ora respiriamo. L'equilibrio? È la nostra forza"

La Fiorentina allontana le paure e torna a respirare superando 4-2 il Sassuolo nello scontro salvezza del Mapei Stadium, ritrovando un successo che mancava da ben cinque turni.

Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 con le reti di Laurienté e Pellegrino, nella ripresa sale la tensione: Njie firma il sorpasso viola, ma Laurienté risponde subito siglando la doppietta personale. A spaccare definitivamente il match in favore della squadra di Paolo Vanoli sono le giocate dei subentrati, con Pedro Gonçalves a orchestrare le trame per il sinistro di Mastantuono e per il sigillo finale di Valdepeñas.

Grazie a questo fondamentale successo, i viola agganciano in classifica proprio la formazione di Alberto Aquilani a quota 8 punti, allontanandosi a +3 dalla zona calda.

Al termine del match, il terzino viola João Mário è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Quanto sei felice per questa vittoria che mancava da un mese e mezzo e per il fatto di trovare continuità sulla corsia mancina? Quando c'è continuità le cose vengono più naturali, vero?

"Sì, sono veramente molto felice perché questa squadra meritava una vittoria e questi tre punti per la classifica sono troppo importanti per noi. Adesso lavorare con una vittoria è sempre meglio che farlo dopo una sconfitta. Dobbiamo continuare così; è chiaro che abbiamo sempre aspetti che dobbiamo migliorare, ma i tre punti, come ho detto, sono troppo importanti per noi della Fiorentina".

Per intelligenza tattica sembra quasi di vedere un terzino-centrocampista, molto bravo a venire dentro al campo per trovare spazio. Ti trovi meglio a destra o a sinistra per dialogare e chiedere l'uno-due ai compagni?

"È un po' diverso: la mia posizione naturale è terzino destro, però posso giocare anche da terzino sinistro. Sotto alcuni aspetti di gioco per me è persino meglio a sinistra, perché tengo il piede destro libero per poter rientrare dentro al campo e combinare con i miei compagni. Le mie caratteristiche principali sono la tecnica e la corsa, elementi che mi aiutano a ricoprire anche quel ruolo. Ho lavorato tanto questa settimana e il mister Paolo Vanoli mi ha dato la fiducia per giocare: penso di aver risposto presente e voglio continuare così. L'importante però è sempre la squadra; sono molto contento per questi tre punti e vogliamo proseguire su questa strada".

Sei un terzino a cui piace spingere, ma in questa stagione a volte sembri un po' più frenato. È una richiesta dell'allenatore per mantenere la squadra compatta ed equilibrata, considerando che arrivano anche pochi cross per la testa di Mateo Pellegrino?

"Sì, perché in questo momento dobbiamo mantenere maggiore equilibrio, dato che il periodo non era dei migliori e avevamo assoluto bisogno di vincere. L'equilibrio è fondamentale, soprattutto in questa fase: se un terzino spinge, l'altro deve rimanere bloccato. Questo è quello che il mister ci chiede tutti i giorni. Quando posso spingere provo comunque a farlo per il bene della squadra, perché è una delle mie caratteristiche e so che in questo modo posso dare un grande aiuto".