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L'amico di Joao Mario: "Può dimostrare alla Juve il suo valore. Se segna, non esulta"

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
ieri alle 23:53Serie A
06.11.2026 23:53Serie A
Fonti preferite
Il terzino portoghese della Fiorentina sfiderà la Vecchia Signora, che ne detiene ancora il cartellino, al Franchi. Parla l'amico Pedro Silva.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i protagonisti di Fiorentina-Juventus di domenica sera ci sarà anche Joao Mario, in prestito con diritto di riscatto ai viola ma di proprietà dei bianconeri. Per approfondire l'argomento, TuttoJuve.com ha intervistato il suo amico Pedro Silva: "Mi aspetto una prestazione molto positiva da lui. João è migliorato tanto nelle ultime partite, dove ha mostrato una buona forma e una crescente fiducia. Mi aspetto che sia molto coinvolto sulla fascia, che si spinga in avanti e che contribuisca molto in fase offensiva. È lì che può davvero fare la differenza".

Dimostrare il suo valore

Entrando nello stato d'animo che potrebbe avere Joao Mario, dice: "Ho parlato molto con lui negli ultimi giorni e mi ha detto che giocare contro la Juventus è sempre speciale, è ancora legato a loro da un contratto. Credo che partite come questa siano anche un'importante opportunità per lui di dimostrare ancora una volta il suo valore. E' anche un'occasione per dimostrare alla Juventus che forse ha commesso un errore mandandolo in prestito".

Se segna, non esulta

L'amico del terzino spiega che in caso di gol alla Juve non esulterebbe: "Assolutamente no. Conoscendolo, sono certo che non festeggerebbe. João è una persona molto rispettosa, con forti valori, ed è davvero una persona speciale. Conosce la Juventus e comprende i valori del club, e nutre un enorme rispetto per la società".

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