Joao Mario: "Ho lavorato tanto e Vanoli mi ha dato fiducia. Gol subiti? Mettiamoci più testa"

Il laterale viola Joao Mario è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria in casa del Sassuolo per 4-2. Di seguito le dichiarazioni del portoghese.

L'intervista a Joao Mario

Sulla vittoria: "Questa vittoria è molto importante per noi. Prima di giocare bene, oggi dovevamo vincere. Questi tre punti sono troppo importanti per noi, siamo molto contenti e vogliamo continuare così".

Sulle due reti subite: "Dobbiamo avere più testa quando difendiamo, serve essere più compatti. Ci abbiamo lavorato in settimana. Oggi abbiamo preso due gol, però ne abbiamo fatti quattro e abbiamo vinto. Questo è ciò che conta".

Sulle sue qualità: "La mia qualità migliore è attaccare, ma come terzino devi saper anche difendere. Lavoro ogni giorno per migliorare difensivamente. Ho lavorato tanto tutti i giorni e il mister ha dimostrato fiducia nei miei confronti. Penso che sia andata bene in campo".

Sul big match con la Juve: "Questa partita è molto importante per noi, dobbiamo continuare a lavorare per vincerle tutte. Con la Juve sarà molto difficile, ma lavoreremo per vincere anche questa".

Sui tifosi viola: "I tifosi sono incredibili, ci aiutano molto, specie in questa fase in cui le cose non sono andate bene. I tifosi sono stati top".