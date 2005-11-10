La Supercoppa Italiana letta coi dati: al via la Special Edition di Math&Sport Academy per match analyst

In un mondo del calcio sempre più in evoluzione, la figura del match analyst e del data analyst sta assumendo sempre più importanza. Figure di riferimento all'interno degli staff tecnici, ogni allenatore di alto livello oramai non può più farne a meno.

In questo senso è da segnalare un appuntamento importante che prenderà il via nelle prossime settimane. Sta infatti per partire una Special Edition legata alla Supercoppa Italiana di Math&Sport Academy, percorso di formazione dedicato ai footbal data analyst ideato dal Ceo Adriano Bacconi. Un percorso breve di lezioni live dedicato all'analisi di un evento sportivo specifico come la sfida fra Inter e Lazio: all'interno delle lezioni ci sarà una lettura delle caratteristiche delle squadre attraverso i dati e l'analisi del gioco, così come la preparazione del piano gara per le due squadre con tanto di report pre partita e la lettura dell'evento tramite un approccio data driven.

Un'occasione di formazione importante per queste figure professionali che andrà in scena dal 15 al 23 dicembre, col culmine che sarà ovviamente nel match day del 22 dicembre. I primi tre giorni saranno orientati ad una formazione teorica, con analisi delle partite di campionato di Inter e Lazio per capire come il dato comunica un concetto sportivo. Quindi le ore prepartita in cui i partecipanti vestiranno i panni dello staff tecnico delle due squadre, preparando i due piani gara. Per gli iscritti Premium ci sarà poi la possibilità di seguire live la partita a San Siro e seguire in tempo reale lo sviluppo del match, quindi il report post gara del giorno dopo.