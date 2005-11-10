Juventus a -6 dalla Champions, la Fiorentina resta in zona salvezza: la classifica in Serie A

Fiorentina e Juventus spartiscono la posta in palio al Franchi: finisce 2-2, un risultato che non fa contenta per davvero nessuna delle due squadre. Quella di Vanoli infatti resta a soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, dall'altra parte i ragazzi di Spalletti vedono il Milan, quarto in classifica, andare a +6.

Vediamo di seguito la situazione aggiornata per quanto riguarda la classifica della Serie A dopo 11 giornate disputate.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lazio 29 punti

2. Inter 28

3. Roma 27

4. Milan 24

5. Como 23

6. Frosinone 20

7. Juventus 18

8. Bologna 17

9. Cagliari 16

10. Napoli 15

11. Torino 14

12. Atalanta 14

13. Genoa 13

14. Lecce 10

15. Fiorentina 9

16. Parma 8

17. Sassuolo 8

18. Monza 7

19. Venezia 6

20. Udinese 5

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA

Venezia - Udinese 2-1

54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

Cagliari - Frosinone 1-0

38' Adopo

Torino - Lecce 1-1

60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)

Parma - Bologna 1-2

53' Theate (B), 72' rig. Orsolini (B), 81' rig. Sierro (G)

Roma - Sassuolo 3-0

27' Hermoso, 30' aut. Walukiewicz, 58' Mora

Napoli - Lazio 1-1

28' Frattesi (L), 48' aut. Pedraza (N)

Genoa - Milan 1-2

13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertson (G)

Monza - Atalanta 0-1

49' Krstovic

Inter - Como 2-0

12' Pio Esposito (I), 19' Thuram (I)

Fiorentina - Juventus 2-2

4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

9 reti: Varela (Monza)

8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

7 reti: Krstovic (Atalanta)

6 reti: Thuram (Inter)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Cisse e Rabiot (Milan)

4 reti: Mastantuono e Pellegrino (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Frattesi, Isaksen e Noslin (Lazio), Pulisic e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Mora (Roma) e Adams (Torino)