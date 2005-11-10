Alla Juventus manca un rigore, Oulai era da rosso? Colombo e VAR incerti al Franchi

Fiorentina-Juventus è da sempre partita calda, con le polemiche arbitrali che sono quasi inevitabili. La sfida di questa sera al Franchi, terminata 2-2, non è stata da meno con l'arbitro Andrea Colombo che ha avuto il suo bel da fare.

Decisioni giuste nel primo tempo

Nel primo tempo la gestione sembra buona, con la Juventus che chiede in modo nemmeno troppo convinto due volte calcio di rigore. Ma nel contatto Joao Mario-Woltemade il tedesco della Juventus alza la gamba fino al costato del portoghese, giusto lasciar correre. Proteste anche per un braccio di Viery su tiro di Kolo Muani, ma nell'occasione il brasiliano ha il braccio appicciato al corpo. Giusto non fischiare rigore, in entrambe le occasioni.

Alla Juventus manca un rigore nella ripresa

Ben diverse le interpretazioni per quel che riguarda il secondo tempo, con la Juventus che ha protesta in almeno due occasioni. La prima per un possibile rosso a Oulai: il centrocampista viola, ammonito al 51', rischia grosso pochi secondi dopo per un fallo a centrocampo su Boga. Colombo non lo punisce, decisione che sembra corretta ma che non fa felice Spalletti. Ben più fondate le proteste bianconere al 79': Joao Mario tocca il pallone in area col braccio, Colombo lascia correre ed il VAR interpreta il pallone come "inaspettato" (Car Di Paolo, Avar Meraviglia), ma la sensazione è che fosse calcio di rigore per la Juventus al di là delle interpretazioni. Quindi gol annullato alla Fiorentina con Dragusin: Colombo non ha dubbi e punisce giustamente la spinta del difensore viola su Bremer.